(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu" suçlarından tutuklanan Furkan Köroğlu mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, 7 Ağustos 2025 tarihinde saat 03.20 raddelerinde Lefkoşa'da, Girne Caddesi üzerinde bulunan Kuğulu Park içerisinde Lefkoşa'da Sakin Yusuf Dağdelen'in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu markasız ve seri numarasız 7.65 mm çapındaki tabanca ile havaya bir el ateş etmek sureti ile meskûn mahalde ateş açtığını söyledi. Polis, olay yerinde ve civarında yapılan arama neticesinde bahse konu tabanca ve bir adet boş kovan bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlı Dağdelen’in olay yerinde tespit edilerek tutuklandığını, 8 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını açıkladı. Polis, yapılan geniş çaplı soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinde Dağdelen’e markasız ve seri numarasız tabanca ve mermileri huzurda bulunan zanlı Furkan Köroğlu'nun temin edip, kendisine verdiğini belirlediklerini söyledi. Polis, Furkan Köroğlu'nun da 8 Ağustos tarihinde tutuklandığını, 9 Ağustos tarihinde mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, 3 günlük sürede zanlının tasarrufunda bulundurduğu cep telefonunun emare olarak alınıp, PGM data inceleme birimine gönderildiğini kaydetti. Polis, balistik incelemenin sürdüğünü, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.