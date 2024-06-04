YENİBOĞAZİÇİN'DE BİRİLERİ HİZMETE ZARAR VERMEYE DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi Beldesinde ve diğer beldelerde trafik kazalarını önlemek amacıyla kavşaklara yerleştirilen aynaların kişi veya kişiler tarafından geceleyin taş atılarak kırılması, duyarlı vatandaşlar arasında üzüntü yaratıyor.

Belediye hizmetleri bu konuda ilerleme kaydetse de, bazı kişiler bu çabaları engellemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Katip Demir, bu kırma olaylarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin alındığını ve tespit edilenlerin hemen polise bildirileceğini belirtti.