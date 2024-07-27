DENİZ KENARINDA KARAVAN YANDI

Ergün Yahat

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre 27.07.2024 tarihinde, saat 06:00 sıralarında, Yeniboğazıçi'nde Koca Reis Karavan Kamp Alanının güney kısmında deniz kenarında bulunan bir şahsa ait, fiber malzemeden yapılmış karavanda henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın neticesinde, konu karavan ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Yangın çıkış sebebi araştırılmakta olup, soruşturma devam ediyor