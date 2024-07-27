Polis Basın Bülteni'ne göre, Gazimağusa’da, önceki gün Karakol Mahallesi'nde, M.A. (E-25) trafik konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde T.A. (E-23) ve O.E.’ye (E-21) elleri ve ayakları ile vurdu. Söz konusu şahısları ciddi şekilde darp edip T.A’nın sağ elmacık kemiğinin kırılmasına sebebiyet veren M.A. (E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Girne’de dün gece Şht. Kemal Sokak üzerinde İ.D.(E-34), 327 ml gr alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada çevreye rahatsızlık verdiği nedeniyle tutuklandı.

Gazimağusa’da da dün gece, M.M. (E-22) nefes örneği vermeyi reddetti ve Gazimağusa Devlet Hastanesi'nin araç park yeri içerisinde alkollü içki tesiri altında olduğu sırada tutuklandı.

Gazimağusa’da bugün sabaha karşı İsmet İnönü Bulvarı üzerinde B.K. de (E-21) 285 ml gr alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı. Söz konusu şahısların aleyhlerindeki soruşturmalar devam ediyor.

-Lapta’da polise yalan bilgi vermek

Lapta’da, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde, G.C.A. (K-20), kardeşi D.N.A.’nın (K-19) kullanımındaki araç ile trafik kazası yaptığı halde, bahse konu aracı kaza anında kendisinin kullandığı yönünde görevli polislere yalan beyanda bulunmak suretiyle polise yalan bilgi verdiği tespit edildi. Önceki gün meydana gelen olayla ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Demirhan’da hırsızlık

Demihan’da faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak giden E.C.D.’nin (E-43), market içerisinde satışa sunulan 525 TL değerindeki ikili tıraş bıçağını alıp ödeme yapmadan market dışına çıktığı ve çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.