St. Hilarion bölgesi Atak Tepe mevkiinde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 16.25 civarında Atamurat Koldaşev, yönetimindeki VK 971 plakalı pikap araç ile bölgede bulunan kendi iş yerine ait baz istasyonlarının bakım ve tamirini yapmak için seyir halinde bulunduğu sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı araçta yangın meydana geldi.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.