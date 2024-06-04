St. Hilarion bölgesi  Atak Tepe  mevkiinde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Güney Kıbrıs-Girit Elektrik Bağlantısı İçin Gereken Maddi Kaynak Bulundu Güney Kıbrıs-Girit Elektrik Bağlantısı İçin Gereken Maddi Kaynak Bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  saat 16.25 civarında  Atamurat Koldaşev, yönetimindeki VK 971 plakalı pikap araç ile bölgede bulunan kendi iş yerine ait baz istasyonlarının bakım ve tamirini yapmak için  seyir halinde bulunduğu sırada henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı araçta yangın meydana geldi.

Yangın sonucu araç  kullanılamaz hale geldi.  Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.