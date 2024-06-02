Yeniboğaziçi’nde dün saat 13.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda T.Ö’nün (E-47) tasarrufunda yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis açıklamasında, ayrıca muhtelif ebatlarda toplam 8 adet kâğıdın tespit edilerek emare olarak alındığı ve söz konusu şahsın tutuklandığı kaydedildi.

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Öte yandan Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan B.T.K (E-19) ve K.A.’nın (E-22) bavul ve çantalarında polis tarafından yapılan kontrolde, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan iki öğütücü cihaz tespit edildi. Polis cihazları emare olarak alırken, bahse konu şahsı da tutukladı.