YENİBOĞAZİÇİ BÖLGESİNİN SU SORUNU MASAYA YATIRILDI

Ergün Yahat

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Yeniboğaziçi bölgesinde özellikle yeni bölgelerde yaşanan su sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla bugün Lefkoşa'da önemli bir toplantı gerçekleşti.

Su Dairesi genel müdür Tarkan Çeki Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir, Su işleri genel sorumlusu Temel Rıza, teknik danışman Fatih Altun bölgenin su sorununa çözüm için fikir alışverişinde bulunup yapılacak müdahaleler sonrasında soruna çözüm için çalışmaların başlayacağı açıklandı.

Editör: Mehmet Mehmet