Haber: Ergün Yahat
Dörter Mağusa Maratonu'nda Erenköy-Karpaz Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi,Yeniboğaziçi Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve Mesarya Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi ile birlikte #AdaletİçinKoşuyor.
Dörter Mağusa Maratonu'nda 3 kilometrelik Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne destek koşusuna katılmak için göğüs numaranızı belediyelerinizden temin edebilirsiniz.
Dörter Mağusa Maratonu'nun bu etabında elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacaktır.