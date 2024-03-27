Gazimağusa’da alkollü sürücü arabasıyla elektrik direğine çarptı.. 1 yaralı Gazimağusa’da alkollü sürücü arabasıyla elektrik direğine çarptı.. 1 yaralı

Haber: Ergün Yahat

Dörter Mağusa Maratonu'nda Erenköy-Karpaz Belediyesi, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi,Yeniboğaziçi Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve Mesarya Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi ile birlikte #AdaletİçinKoşuyor.

Dörter Mağusa Maratonu'nda 3 kilometrelik Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne destek koşusuna katılmak için göğüs numaranızı belediyelerinizden temin edebilirsiniz.

Dörter Mağusa Maratonu'nun bu etabında elde edilen gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlanacaktır.