YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ EKİPLERİ GÜN BOYU YAĞMUR ALTINDA HİZMET VERDİ

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi ekipleri Meteoroloji Dairesi tarafından sağanak yağışların 31 Ocak Çarşamba günü saat 18:00’a kadar devam etme olasılığının yüksek olduğu duyurmasının ardından teyakkuza geçti.

Meydana gelebilecek su baskını ihbarlarına karşı Yeniboğaziçi belediyesi ekipleri ustabaşı Güray Diran başkanlığında gerekli hazırlıklar yapılarak ekipler hazır hale gelerek gün boyu yağmur altında acil durum gereken bölgelere anında müdahale ederken çalışanlar vatandaşların büyük takdirini topladılar.