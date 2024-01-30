ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

30.01.2024 tarihinde, saat 08:15 sıralarında, Çatalköy’de sahile vurmuş ve vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde, henüz kimliği tespit edilemeyen cansız bir erkek bedeni bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

29.01.2024 tarihinde, Lapta’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitiren Ahmet ŞAHİN (E-48)’in yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "patolojik beyin kanaması" sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU VE ARAÇ İÇERİSİNDEN HIRSIZLIK (GELİŞME)

24-25.01.2024 tarihleri arasında, Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araç içerisinden hırsızlık yapmak ve tasarrufunda yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundurmak suçlarından dolayı S.K.(E-20) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen M.H. (E-37) tutuklanmış olup, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE BELGE DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ (GELİŞME)

2023 - 2024 yılları arasında, Gazimağusa’da, M.M.(E-28) tarafından, üç farklı şahıs adına sahte olarak düzenlenen ön izin başvuru forumlarını, Ercan Havalimanı’nda görevli memurlara verilerek tedavüle sürülmesi ve konu şahıslardan sahtekarlıkla 600 ABD Doları para temin edilmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.A.(E-29) Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

SAHTE EVRAK DÜZENLEME VE TEDAVÜLE SÜRMEK

2019 yılı içerisinde, İskele’de faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalışan R.S. (K-26)’nin, gerçekte avukat olmadığı halde sahte olarak adına düzenlenmiş bir üniversiteye ait Hukuk Fakültesi diplomasını, iş yerine gelen müşterilere gösterip teşhir etmek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen V.S. (E-44) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









BULARAK HIRSIZLIK

19.01.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Hamitköy’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, bir şahıs tarafından düşürülen ve içerisinde 600 TL nakit para, sürüş ehliyeti ve kredi kartı muhafaza edilen para cüzdanının, İ.E.(E-28) tarafından bulunarak çalındığı ve söz konusu kredi kartı ile toplam 1,601 TL harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

EV YANGINI

29.01.2024 tarihinde, saat 11:40 sıralarında, Güvercinlik’te Plevne Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, ısınmak için yakılan mangalın alevlenip alevlerin eve sıçraması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iki odanın tavanında ve duvarında bulunan mertekler ile koltuk, ahşap masa, kapı ve pencereler yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

29.01.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 30.01.2024 tarihinde, saat 01:20 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, Ülkü Kamran ATEŞ (K-22), 198 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 039 plakalı salon araç ile Başbakanlık trafik ışıklarına doğru seyrettiği sırada Grand Pasha Otel önlerine geldiğinde, yolun solunda park halinde bırakılan SB 661 plakalı kamyon aracın arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Busegül GENÇAY (K-22) kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 30.01.2024 tarihinde, saat 02:50 sıralarında, Balıkesir - Ercan Anayolu’nun 6-7 km'leri üzerinde, Celil KOL (E-27) yönetimindeki ZUB 607 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru ters istikamette dikkatsizce seyrettiği sırada, karşı istikametten gelmekte olan Abdullah KAYA (E-26) yönetimindeki MC 181 plakalı salon aracın ön kısmına çarpmıştır. Çapmanın etkisiyle sağ şeride savrulan ZUB 607 plakalı araç, o esnada sağ şerit içerisinde ilerleyen Zhanat YELEUOV (E-43) yönetimindeki RT 752 plakalı aracın ön kısmına da sağ yan kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan Celil KOL ve Abdullah KAYA, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 29.01.2024 tarihinde, saat 19:20 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Mehmet Ali ÖZKAN (E-46) yönetimindeki NZ 307 plakalı vito araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametinden kuzey istikametine doğru yaya olarak yürüyen Mustafa Kadir ÇELİK (E-20)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Mustafa Kadir ÇELİK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.