Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, “Kıb-Tek'i seçim malzemesi yapmaktan vazgeçin.” diyerek, kamu kaynaklarının seçim yatırımı için değil, halkın kesintisiz ve güvenli enerji hizmeti alabilmesi için kullanılmasını istedi.

Hükümete çağrı yaparak, “gerçekten kurumu düşünüyorsanız, siyasi referanslarla değil, kurumun ihtiyaç analizine göre ve liyakat esasına dayalı teknik personel istihdamı gerçekleştirin” diyen Tuğcu, Kıb-Tek'in siyasi müdahalelerle zayıflatılmasına, seçim yatırımı uğruna kamu kaynaklarının kullanılmasına ve çalışanların geleceğini belirsizliğe sürükleyecek her türlü girişime karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, aralık ayında gerçekleştirilecek belediye seçimleri öncesinde, Kıb-Tek'e yeni istihdamlar yapmayı planladığı yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, “EL-SEN olarak, kurumu iktidarın seçim yatırım aracına dönüştüren bu zihniyete karşı geçmişte olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi, herkesin bilmesini isteriz” dedi.

“Kıb-Tek, siyasetin rant çiftliği değildir” diyen Tuğcu, bu anlayışın bedelini hem kurum hem de halkın ödemek durumunda kaldığını söyledi.

-“Liyakat esasına dayalı teknik personel istihdamı yapılmalı”

Kıb-Tek'te teknik personel eksikliği olduğunu, son yıllarda peş peşe gerçekleşen emeklilikler nedeniyle kurumun teknik kapasitesinin zayıfladığını, bakım, onarım ve işletme faaliyetlerinde önemli insan kaynağı eksikliği oluştuğunu ifade eden Tuğcu, uzun süredir teknik personel ihtiyacına dikkat çektiklerini ve liyakat esasına dayalı teknik personel istihdamı yapılmasını talep ettiklerini hatırlattı.

Aldıkları duyumların, hükümetin kurumun gerçek ihtiyacını karşılamak yerine seçim öncesinde siyasi hesaplarla işçi kadrolarına istihdam yapmayı planladığını gösterdiğini ileri süren Tuğcu, “Bu yaklaşım, kabul edilemezdir” dedi.

Konunun bir diğer önemli yönünün ise işe alınacak kişiler açısından ortaya çıkabilecek mağduriyetler olduğunu dile getiren Tuğcu şöyle devam etti;

“Kıb-Tek'te yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca yeni istihdam edilen çalışanların kadroya geçebilmesi için altı aylık bir süre gerekmektedir. En geç ocak ayında genel seçim yapılmasının beklendiği de dikkate alındığında, bugün gerçekleştirilecek olası istihdamlar henüz kadroya geçmeden hükümet değişikliği yaşanabilir. Böyle bir durumda yeni hükümet bu süreçleri durdurabilir ve işe alınan insanlar mağdur edilebilir. Hiç kimsenin seçim hesapları uğruna insanların geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur.”