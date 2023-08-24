YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ BELDE MUHTARLARI İLE İŞTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ergün Yahat
Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demir belediyeye bağlı belde muhtarları ile Salamis hotelde bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya Yeniboğaziçi Muhtarı Nazif Yavuz, Mormenekşe Muhtarı Sayım Aytürk, Yıldırım Muhtarı Osman Birşen, Alaniçi Muhtarı Cemal Yıldız, Akova Muhtarı Osman Şingirli ve Şehitler Muhtarı Olsan Karabardak katıldı.
Toplantıda belde muhtarları beldelerin sorunları ile ilgili bilgileri başkan Katip Demir ile görüşerek fikir alışverişinde bulundular.