YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KARAR!

KALDIRIMLARI İŞGAL EDEN AĞAÇLAR SÖKÜLECEK

Ergün Yahat

Dün akşam Katip Demir başkanlığında toplanan Yeniboğaziçi Meclisi önemli bir karara daha imza attı.

Belediyeye bağlı beldelerde kaldırımlarda ekili bulunan ve yayaların gidişini engelleyen hangi tür ağaç olursa olsun sökülecek.

Ayrıca duvarlardan kaldırımlara salkan ve yayaların gidişini engelleyen ağaçlar ise tımar edilip yayaların daha rahat gidişi sağlanacak, karar başkan ve Meclis üyelerinin oy birliği ile alınırken vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.