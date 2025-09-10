İskele-Gazimağusa ana yolunda St. Barnabas çemberi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polisin açıklamasına göre, Tansay Fellahoğlu (E-85), saat 20.00 sıralarında yönetimindeki KG 330 plakalı araçla seyrederken dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçip, aynı istikamette seyreden Bahadır Akbulut (E-40) yönetimindeki KY 634 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kaza sonucu, KY 634 plakalı araç yoldan çıkarak takla attıktan sonra dere yatağındab tavanı üzerinde durdu.
KG 330 plakalı araç ise çarpışma no etkisiyle refüje vurup, yoldan çıktı.
Kazada hafif yaralanan Fellahoğlu, Gazimağusa Devlet Hastahanesi'ndeki ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin olayla ilişkin soruşturması sürüyor.