1- Metehan bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, Metehan bölgesinde yapılacak yeni fider tesisi çalışmaları kapsamında, Gönyeli Trafo Merkezi’ndeki Ayşe Ertuğrul trafosunun değişimi nedeniyle 10.00 – 13.00 saatleri arasında enerji kesintisi uygulanacak.
Açıklamada, “kesintiden yeni Eziç ve çevresi etkilenecektir” denildi.
2- İskele’de yarın elektrik kesintisi
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın İskele’nin bazı bölgelerinde üç saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, özel bir proje kapsamında akım temin çalışması nedeniyle yapılacak kesintinin 09.00-12.00 saatleri arasında olacağı; İş Bankası, Levent Sitesi ve Petek Pastanesi bölgelerinin etkileneceği bildirildi.
Açıklamada, mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuldu.
3- Ergenekon köyünde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi...
Ergenekon köyünde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, 10.00 – 13.00 saatleri arasında Ergenekon Köy Gelişim bölgesinde akım temini projesi kapsamında enerji kesintisi yapılacak.
Çalışmalar kapsamında Meriç Trafo Merkezi Serdarlı-Çukurova fideri üzerindeki Ergenekon 2 trafosu değiştirilecek. Kesintiden Ergenekon köyü etkilenecek.