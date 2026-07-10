Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok Karaağaç Köy Kadın Kursu Sergisi’nin açılışını yaptı
İçeriği Görüntüle
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, önceki belediye başkanlığı dönemine ilişkin yargılandığı davada altı ay hapse mahkum edildi.
İskele'de görülen duruşmada Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Demir'in yargılandığı davada kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, Demir'in “resmi evrak sahteleme ve sahte davranışla kredi temini” suçlarından suçlu bularak, altı ay hapse mahkum edilmesine emir verdi.