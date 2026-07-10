Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Kumyalı Silosu’nu ziyaret ederek yürütülen bakım ve onarım çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Kumyalı Silosu’nda sunulan hizmet kalitesinin artırılması ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla belediyenin destekleriyle yürütülen çalışmaları inceleyen Tuğlu, üreticiler ve silo personeliyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyen Tuğlu, yerli üretimin ve üreticinin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, yerli üretimin güçlenmesi, üreticinin daha iyi şartlarda üretmeye devam edebilmesi ve kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Tuğlu, “Üreticimize yapılan her yatırım, bölgemizin geleceğine yapılan yatırımdır.” dedi.