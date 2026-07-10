Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Karaağaç Köy Kadın Kursu Sergisi'nin açılışına katılarak serginin açılışını gerçekleştirdi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, sergi alanını gezen Kırok, kursiyer kadınların hazırladığı el işi ürünleri inceleyerek üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadınlarla sohbet eden Kırok, kurs sürecine ilişkin talep ve önerileri de dinledi.

Dile getirilen ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını belirten Kırok, kadınların üretime katılmasının hem aile ekonomisine hem de toplumsal yaşama önemli katkılar sağladığını belirterek, Çatalköy-Esentepe Belediyesi'nin kadınlara yönelik eğitim, üretim ve sosyal projeleri desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.