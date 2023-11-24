"Yeni nesillerin niteliği, onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olacak"

UBP Milletvekili, Lefkoşa İlçe Başkanı Ahmet Savaşan, yeni nesillerin niteliğinin onları yetiştiren öğretmenlerin niteliğiyle özdeş olacağını kaydetti ve toplumun kanaat önderleri konumundaki öğretmenlerin çocuklara milli şuur kazandırma noktasında da hayati görevleri bulunduğunu belirtti.

Savaşan, Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Savaşan, mesajında “Çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak onları; iyiye, güzele, aydınlığa ve bilgiye ulaştıran öğretmenlerin, ülkemizin yüksek uygarlık düzeyine çıkması, iyi yetişmiş, donanımlı bir neslin oluşması gibi kutsal görevleri vardır” ifadelerini kullandı.

Bir toplumun ürettiği bilgi ve kültürün yeni nesillere ancak eğitim sayesinde aktarılabileceğini ifade eden Ahmet Savaşan, tarih boyunca büyük başarılara imza atan medeniyetlerin eğitime büyük önem verdiğinin altını çizdi. Halkın saygın bir yere varmasında birinci koşulun eğitim, en önemli aktörlerin ise öğretmenler olduğuna dikkat çeken Ahmet Savaşan, geleceğin gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseri olacağını ifade etti.

(ÖZ/YIL)