Girne-Tatlısu ana yolunda saat 01.00’de iki aracın çarpıştığı kazada 61 yaşındaki İffet Bilal hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Mustafa Soytürk (E-19), RT 846 plakalı araçla Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşıdan gelen Girne’de sakin İffet Bilal (K-61) yönetimindeki GY 603 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet Bilal, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

RT 846 plakalı araç sürücüsü Mustafa Soytürk ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Aydın (E-19) ise hafif yaralı olarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Sürücü Mustafa Soytürk tutuklandı, polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.