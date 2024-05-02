Lefkoşa ve Zeytinlik’te dün park halindeki iki ayrı araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Zeytinlik Çaldıran Sokak’ta park halinde bulunan Sabina Alimova’ya ait FK 473 plakalı araçta, aracın motorundaki elektrik aksamın kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki muhtelif elektrik aksamları ile klimasının motor hortumu yandı.

Lefkoşa Arca Sokak’ta ise park halinde bulunan Bülent Mavioğlu’na ait araçta saat 15.00 sıralarında, motor bölümünde oluşan yakıt kaçağının sıcak aksamlarına temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre, İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, aracın motor bölümündeki elektrik ve plastik aksamları ile motor koruyucusu yandı.

Araç yangınlarına ilişkin soruşturmalar devam ediyor.