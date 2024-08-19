Alithia gazetesi, “Eyalousa” (Yeri Erenköy) kökenli Rumlarının, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında 17 Ağustos 1974’te köyün Türk askeri tarafından alınmasının yıldönümü sebebiyle bir bildiri yayımladıklarını yazdı.

Söz konusu bildiride, “Başta Türkiye ve Kıbrıslı Türkler olmak üzere, 1974 Temmuz ve Ağustos aylarında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik suçlardan sorumlu olanlar ile Üçüncü Viyana anlaşmasının uygulanmaması, kayıpların yaşanması ve akıbetlerinin netleştirilmemesi gibi birçok unsurdan suçlu olanlar” kınandı.