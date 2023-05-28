YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." diye konuştu.