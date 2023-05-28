YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." diye konuştu.
YSK Başkanı Ahmet Yener, açıklamalarda bulundu.
YSK Başkanı Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, geçici sonuçlar sonucunda, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür." diye konuştu.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P