- İstanbul'da 4,4 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da saat 12.51'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

- 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.02'de, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 7,02 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

- AFAD'dan "hasarlı binalara girmeyin" uyarısı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."

- TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İstanbul'daki depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Numan Kurtulmuş, "İstanbul'da ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "İstanbul Silivri'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerine başlamış, gelen ihbarları ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.