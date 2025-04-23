Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Marmara Denizi'nde saat 12.49’da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Merkez üssü İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlenen ilk depremin ardından saat 13.02’de 4,9 büyüklüğünde merkez üssü Büyükçekmece olan bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

Ana depremden önce de saat 12.12’de 3.9 büyüklüğünde öncü sarsıntılar olmuştu. Artçı sarsıntıların devam ettiği kaydedildi.

-Erdoğan

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi. Erdoğan, İstanbul'da art arda yaşanan depremleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul ettiği programda öğrendi.

Depremler konusunda çevresindekilerden bilgi alan Erdoğan, programı takip eden basın mensuplarına, "Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleri saha taramalarına başladığını dile getirdi.

AFAD, depremin ardından riskli binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Haberlerşmelerin kısa mesaj servisi (SMS) ve veri tabanlı mesajlaşma yazılımlarının kullanılması dile getirildi.