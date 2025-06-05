Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) Yönetim Kurulu ve Pazarcılar Birliği Başkanı Yenal Garabli, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, bayramın TÜK çalışanlarına, pazarcı esnafına, üreticilere ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.

Garabli, bayramların paylaşma ve yardımlaşma ruhunu en güzel şekilde yaşattığını belirterek, bu mübarek günlerin dayanışma ve birlik ruhunu güçlendirdiğini kaydetti.

Üreticilerin emeği, pazarcı esnafının fedakârlığı ve TÜK çalışanlarının özverili gayretlerinin toplumun kalkınmasına büyük katkı sağladığını ifade eden Garabli, bayramın bu kıymetli emekleri daha da anlamlandıran bir vesile olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağlara da vurgu yapan Garabli, Kurban Bayramı’nın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da kuvvetlendirmesini temenni etti. Ayrıca İslam dünyasında barış, huzur ve refahın hâkim olmasını diledi.

Garabli, mesajında TÜK çalışanlarına, pazarcı esnafına ve üreticilere gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ederek, herkesin sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir bayram geçirmesi temennisinde bulundu.