Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı 48 saat içinde üçüncü kez hipersonik balistik füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nın, 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef alındığını belirten Seri bunun, son 48 saat içinde yapılan üçüncü operasyon olduğunu ve başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Seri ayrıca tüm hava yollarına, Ben Gurion'un "hava trafiği için güvensiz" hale geldiği uyarısında bulunarak, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar bunun süreceğini belirtti.

Husi yetkili, Yemen'e saldırı düzenleyen ABD'ye karşı koymaya devam edeceklerini dile getirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlayan İsrail'i 18 Mart Salı gününden bu yana 5. kez hedef aldı.

Husiler, önceki gün de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini bombaladıklarını bildirmişti.

İsrail ordusu da dün Yemen'den atılan bir balistik füzenin, hava savunma sistemlerince ülke sınırlarına girmeden engellendiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu da saldırı nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nın kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığını aktarmıştı.​​​​​​​