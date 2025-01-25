Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalının haberine göre, Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, başkent Sana'da basın toplantısı düzenledi.

Murtaza, tek taraflı başlattıkları insani girişimi uygulama çerçevesinde savaş cephelerinde alıkoydukları hükümet yanlısı 153 kişiyi serbest bıraktıklarını söyledi.

Komite Başkanı Murtaza, girişimin insani amaçlı ve tek taraflı olduğunu, serbest bırakılanların büyük çoğunluğunun hasta, yaralı, yaşlılar ve ailesinin tek erkek çocuğu olanlardan oluştuğunu belirtti.

Murtaza, alıkoydukları kişileri serbest bırakarak kendi açılarından olumlu bir insani mesaj vermeyi amaçladıklarını ve hükümetin bunu doğru bağlamda okuyacağını umduklarını dile getirdi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de yaptığı açıklamada, Husilerin 153 kişiyi serbest bıraktığını doğruladı.

Açıklamada, serbest bırakılanların, Kızılhaç'ın Sana'da düzenli olarak ziyaret ettiği ve yardım sağladığı tutuklular arasında yer aldığı belirtildi.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası yapılırken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.