Avrupa'daki en hızlı süper bilgisayar Jupiter, bugün Almanya'da faaliyete alındı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Almanya'nın Jülich şehrinde bugün açılışı yapılan yeni Jupiter süper bilgisayarının saniyede 10 üzeri 18 kuvvetinde işlem ve hesap yapma eşiğini aşan ilk Avrupa sistemi olduğunu açıkladı.

Jupiter süper bilgisayarının saniyede bir katrilyondan fazla işlem gerçekleştirebildiğine işaret edilen açıklamada, sistemin bir milyon modern akıllı telefonu kapasitesinin toplamına eşdeğer bir hesaplama gücüne sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, yeni süper bilgisayar ile Avrupa'nın yüksek performanslı hesaplama alanında en üst sıralara çıktığına dikkat çekilerek, Jupiter'in Avrupa'nın en güçlü ve dünyanın en hızlı dördüncü süper bilgisayarı olarak sıralandığı kaydedildi.

- Yenilenebilir enerji kullanıyor

Açıklamada, sistemin performans ile sürdürülebilirliği bir araya getirdiği kaydedildi. Bilgisayarın tamamen yenilenebilir enerji ile çalıştığına vurgu yapılan açıklamada, bilgisayarın son teknoloji soğutma ve enerji yeniden kullanımı özelliklerine sahip olduğu ifade edildi.

- İklim araştırmaları ve yapay zekâ alanlarında kullanılacak

Açıklamada, Jupiter ile Avrupa genelinde araştırmacıların daha yüksek ölçeklerde iklim ve hava modelleri çalıştırabilecekleri bildirildi.

Jupiter'in yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesini ve uygulamasını destekleyeceği aktarılan açıklamada, süper bilgisayarın üretken yapay zekâ ve yeni nesil dijital teknolojiler için en son teknolojiye sahip büyük dil modellerini eğitecek olan gelecekteki yapay zeka fabrikasına da katkı sunacağına işaret edildi.

Açıklamada, Jupiter'in, Avrupa'nın yapay zekâ giga fabrika ağını geliştirme stratejisinin bir parçası olduğu sisteme Avrupa Yüksek Başarımlı Hesaplama Konsorsiyumu (EuroHPC) aracılığıyla, AB ve Almanya tarafından 500 milyon avroluk ortak yatırım yapıldığı vurgulandı.