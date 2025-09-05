Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'a dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2,95 milyar euro para cezası verdi.

AB Komisyonu, reklam teknolojisi sektöründe (adtech) AB rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ABD firması Google'a yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın kendi çevrim içi reklam teknolojisi hizmetlerine rakiplerine karşı iltimas sağlayarak kural ihlalinde bulunduğunun belirlendiği ve bu nedenle firmaya 2,95 milyar euro para cezası verildiği belirtildi.

AB Komisyonunun, Google'a kendi lehine tercih uygulamalarına son verme ve reklam teknolojisi tedarik zincirindeki çıkar çatışmalarını ortadan kaldırma emri gönderdiği de ifade edilen açıklamada, şirketin bu konuda atacağı adımları 60 gün içinde resmen AB'ye bildirmesi gerektiğine işaret edildi.

Google'a reklamlar nedeniyle rekabet soruşturmasını 2021'de başlatan AB, 2023'te şirketi dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı.

Google'ın 2014'ten bu yana reklam piyasalarında ve seçiminde kendi hizmetlerinin tercih edilmesi için konumunu kötüye kullandığı ve bunun şirketin sunduğu hizmetlere daha yüksek ücret almasına imkan sağladığını iddia eden AB, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamı taşıdığını bildirmişti.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

AB, Google'a geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar euronun üzerinde para cezası vermişti.

Söz konusu para cezasının daha önce açıklanmasının planlandığı, ancak bunun AB-ABD ticari ilişkilerine zarar vereceği gerekçesiyle AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic tarafından engellendiği yönünde haberler çıkmıştı.