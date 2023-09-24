Yemen'de ağustos ayında 5 bin 110 mayın ve patlamamış mühimmatın temizlendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'de başlattığı "Mayın Temizleme Projesi" (MASAM) kapsamında hazırlanan ağustos ayı faaliyetlerine ilişkin rapor yayımlandı.

Raporda, İran destekli Husiler tarafından yerleşim yerleri ve yollara döşenen mayın ve mühimmatları imha çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ağustos ayında yapılan çalışmalar kapsamında ülkenin çeşitli bölgelerinde binlerce kilometrekarelik alanda 5 bin 110 mayın ve mühimmatın temizlendiği aktarılan raporda, çalışmaların başladığı 2018'den bu yana ise toplam 416 bin 360 mayın ve mühimmatın temizlendiği kaydedildi.

MASAM çerçevesinde Yemen'de 49 milyon 988 bin 532 metrekarelik alanın da patlayıcılardan arındırıldığı aktarıldı.

- Yemen'deki iç savaş ve can alan mayınlar

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve insan hakları kuruluşlarının raporlarına göre Husiler, iç savaşın başladığı 2014'ten bu yana ülke genelinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi. Söz konusu mayınlar, binlerce sivilin ölmesine veya yaralanmasına neden oldu.

İnsan hakları örgütlerinin değerlendirmelerine göre, Yemen'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 8 binden fazla "mayın mağduru" bulunuyor.