Lapta’da dün akşam alkollü sürücünün neden olduğu kazada yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30 sıralarında, Kamelya Sokak’ta 329 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Şebnem Kardana (K-47), yönetimindeki EK 058 plakalı araç ile güney istikametine seyrettiği sırada dikkatsizce kavşakta durmadan anayol durumundaki Hürriyet Sokağa giriş yaptı.

Kardana, batı istikametine doğru seyreden Bora Gözgen (E-26) yönetimindeki UL 832 plakalı araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü şekilde araç kullanarak kazaya sebebiyet veren Kardana tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.