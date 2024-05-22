Yeniden Doğuş Partisi (YDP), “hayvancıların hak arama adı altında sürdürdüğü eylemlerin maksadını aştığını ve holiganlığa dönüştüğünü” ifade etti.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, yaptığı açıklamada, “Başbakanlık ve Meclis önünde yapılan eylemlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na kadar sirayet etmesi ve Genel Başkanımızın şahsına yapılan hakaret boyutuna varması kolluk kuvvetlerimizin ise bu holiganlığa karşı pasif kalması, devletin varlığını sorgulamamıza neden olmaktadır.” dedi.

Yılmaz, sıradan vatandaşların devlet malına zarar verdiğinde en ağır cezalarla karşılaştığı ortamda, Meclisin, Başbakanlığın ve Ulaştırma Bakanlığı'nın kapılarını kıranlara karşı gerekenin yapılmamasının ve suçüstü yakalanan eylemcilerin birkaç saat sonra serbest bırakılmasının diğer eylemcilere cesaret verdiğini savundu.

“Hükümet, et ithalatı konusunda asla geri adım atmamalıdır. En küçük bir taviz hükümetin diz çökmesi olarak algılanacaktır.” diyen Yılmaz, YDP’nin hükümetin et ithalatı konusunda tavrını ve kararlılığını takdir ettiğini kaydetti.

Bazı kesimlerin hükümeti masaya oturmak için zorladığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

“Hükümet böyle baskılara direnemez ve zafiyet gösterirse, YDP hükümet içindeki pozisyonu gözden geçirmek zorunda kalacaktır.

19 Haziran tarihine kadar sadece 50 ton et ithalatı için kızılca kıyamet koparan voyvodalara karşı direnmek ve dik durmak iktidar olmanın gereğidir. Hükümetin kararlılığını sürdüreceğine dair inancımız tamdır.

YDP hükümetin arkasındadır. “