Yeniden Doğuş Partisi (YDP), başörtüsü konusunda bazı okullarda yaşanan sıkıntılar nedeniyle yarın Bekirpaşa Lisesi önünde yapmayı planladığı protesto eylemini ertelediğini duyurdu.

YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, yazılı açıklamasında “Okullarımızda son günlerde baş gösteren başörtüsü krizi ile ilgili Mecliste bir konsensüs arayışı ortaya çıkmış ve bu amaçla da ilgili Tüzük yeni bir düzenleme için geri çekilmiştir. YDP olarak daha önce duyurduğumuz Bekirpaşa Lisesi önündeki eylemimizi ileri bir tarihe erteliyoruz” ifadelerini kullandı.