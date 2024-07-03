Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’na ilişkin raporunun okunmasının ardından CTP Milletvekili Erkut Şahali Tasarı üzerine söz aldı.

-Şahali

Töre’nin oturum düzenini sağlamasını isteyerek sözlerine başlayan Şahali, Yayın Yüksek Kurulu bütçesinde “gelirler” ve “giderler” konuları olması gerektiği gibi olmadığından ek bütçe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da geçen bütçe döneminde ilk kez bütçenin Merkezi Devlet Yönetimi bütçesi olarak Meclis’ten geçtiğini anımsattı.

Berova, o dönem de Yayın Yüksek Kurulu bütçesi de dâhil bazı bütçelerin içeriğinde Bütçe Dairesi denetiminden biraz uzak kalındığı için bir takım sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Üçüncü cetvelde yer alan kurum ve kuruluşların muhasebecilerini 2024-25 yılı bütçesi hazırlığı için toplantıya çağırdıklarını da ekleyen Berova, gelecek dönemde sorunların minimalize edileceğini belirtti.

“Ek bütçeler zaman zaman gereklilik arz edebilir.” diyen Berova, ek bütçelerin oluşturuldukları zaman Meclis'te görüşülüp hayat bulabileceğini söyledi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası’na ilişkin bir çalışma da yaptıklarını anlatan Berova, bu yasayı daha çalışabilir olarak Meclis’e sunacaklarını kaydetti.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu ise, Para Kambiyo Yasası’nda değişiklik yapılıp yapılmayacağını sorarken Berova, bu Yasa’nın değişikliğinin de gündemde olduğu yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine, sonrasında ise üçüncü görüşmesine geçildi ve Tasarı oy çokluğuyla kabul edildi.