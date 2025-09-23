Güney Kıbrıs’ta 77 yaşındaki bir kadına, evinde beslediği 11 köpeğe kötü muamele yaptığı gerekçesiyle çeşitli suçlardan hapis cezası ve 3 yıl köpeklere yaklaşmama cezası verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin şikayetler üzerine 2020 yılında, 77 yaşındaki bir kadının Limasol’da bulunan evinde arama yaptığını, arama sonucunda evde çok kötü şartlarda bakılan 11 köpek tespit edildiğini yazdı.

Kadının dün çıkarıldığı mahkemede çeşitli suçlamalardan, en çoğu 3 ay hapis olan cezalara çarptırıldığını ancak cezaların uygulanmasının ertelendiğini aktaran gazete, buna karşın kadına, 3 yıl boyunca köpeklere yaklaşma, besleme ve bakımını yapma yasağı getirildiğini belirtti.