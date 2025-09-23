İçişleri Bakanlığının Belediyeler Birliğine gönderdiği duvarlardaki Filistin grafitilerin silinmesiyle ilgili mektup konusunda DİSİ-AKEL arasında yaşanan anlaşmazlığa Filistin Büyükelçisi Abdullah Attari de müdahil oldu.

İsrail Diaspora Bakanı Amihay Şikli, iki Rum bakanlığına, Güney Kıbrıs’ta duvarlardan İsrail karşıtı slogan ve grafitilerin silinmesi talebiyle elektronik posta göndermiş, İçişleri Bakanlığı da belediyeler ve muhtarlar birliklerine konuyla ilgili emirname yollamıştı.

Fileleftheros gazetes ve diğer gazetelere göre, Attari yazılı açıklama yayımlayarak DİSİ’den Gazze konusundaki tutumunu izahat etmesini istedi.

Habere göre Attari açıklamasında, DİSİ’nin; mücadele eden Filistin halkını, başbakanı ve bakanlarıyla birlikte uluslararası alanda soykırım ve savaş suçlarıyla suçlanan bir devletle eş tutan bir benzetme yapmayı seçmesini şaşkınlık ve derin bir hayal kırıklığıyla karşıladıklarını belirtti.

Αttari, tarihi örneklerin ve halk teşbihlerinin kullanımının özellikle dikkat gerektirdiğini, bunun sadece gerçeği çarpıtmakla kalmadığını, binlerce mağdurun onurunu rencide eden tarihsel açıdan dayanaksız ve ahlaki kıyaslama olduğunu ifade etti.

Attari açıklamasında ayrıca “işgalci İsrail devletinin, sivil Filistin halkına yönelik barbarlıkları sistematik olarak meşru müdafaa eylemleri olarak nitelendirmenizden dolayı duyduğum hayal kırıklığını ve öfkeyi dile getirmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Attari ayrıca DİSİ’yi kast ederek, kamuoyuna yönelik bir açıklama yapılmasının hoş karşılanacağını belirtti.

Alithia gazetesine göre Filistin Büyükelçisi açıklaması çerçevesinde ayrıca Filistin devletinin, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Portekiz gibi ülkeler tarafından tanındığı ve Filistin halkının mücadelesinin nihayetinde haklı çıktığını hissettikleri bu dönemde DİSİ’nin açıklamanın büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Attari, Güney Kıbrıs’ın yerel makamlarına müdahale edenlerin kendileri olmadığını da kaydetti.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Filistin Büyükelçisi DİSİ’den Hayal Kırıklığına Uğradı” başlığıyla aktarırken Haravgi gazetesi “DİSİ’ye Karşı Filistin Büyükelçisinden de Ateş” başlığını kullandı.