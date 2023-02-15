(Kamalı Haber) - Alsancak'ta Girne Cürümleri Önleme şubesi ekipleri
tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yasadışı kumar oynarken suç üstü
tutuklanan Çinli zanlılar Ganglu Chen, Jinhur Chen, Hua Dongperez, Qiaole
Gao. Venzhong Huang, Richard Ma, Hin Zheng ve Zhiguo Chen mahkeme
huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Umut Aktaşlı olayla
ilgili bulguları aktardı. Aktaşlı 14 Şubat 2023 tarihinde saat 23.15 raddelerinde
zanlı Hua DONGPEREZ'in sorumluluğunda bulunan Alsancak Girne
adresindeki ikametgahına yapılan kumar baskını neticesinde; İkametgah
içerisinde zanlılar Ganglu Chen, Jinhur Chen, Hua Dongperez, Qiaole Gao.
Venzhong Huang, Richard Ma, Hin Zheng ve Zhiguo Chen ile parayı ihtiva
eden poker çipleri ile Poker Masasında Texas Holdem Poker kumar oyununu
oynadıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis
zanlıların kumar oynamada kullandıkları 1 adet Texas Holdem Poker Masası, 52
adet Merit Poker oyun kağıdı, 8 adet sandalye, tasarruflarında bulunan toplam
44,880 ABD Doları, 7,800 Malezya Ringgit, 2,780 İsviçre Franki, 1,550 EURO
ve 2,805 TL nakit paralar ile yine masa üzerinde önlerinde bulunan toplam 309
adet 24,595 Dolar değerindeki parayı ihtiva eden çipler, oyun oynadıkları salon
içerisinde 2 top Merit Poker kağıdı ile yine toplam 369 adet çeşitli
meblağlardaki parayı ihtiva eden çipler emare olarak alındığını mahkemeye
aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını
zanlıların ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun
göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların
davaları görüşülünceye değin yurtdışında çıkışlarının yasaklanması ve dava
dosyasının 15 gün içinde hazır edilmesine emir verdi.
Yasadışı kumar oynayan Çinliler mahkemeye çıktı!
(Kamalı Haber) - Alsancak'ta Girne Cürümleri Önleme şubesi ekipleri
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