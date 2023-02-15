(Kamalı Haber) - Alsancak'ta Girne Cürümleri Önleme şubesi ekipleri

tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yasadışı kumar oynarken suç üstü

tutuklanan Çinli zanlılar Ganglu Chen, Jinhur Chen, Hua Dongperez, Qiaole

Gao. Venzhong Huang, Richard Ma, Hin Zheng ve Zhiguo Chen mahkeme

huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Umut Aktaşlı olayla

ilgili bulguları aktardı. Aktaşlı 14 Şubat 2023 tarihinde saat 23.15 raddelerinde

zanlı Hua DONGPEREZ'in sorumluluğunda bulunan Alsancak Girne

adresindeki ikametgahına yapılan kumar baskını neticesinde; İkametgah

içerisinde zanlılar Ganglu Chen, Jinhur Chen, Hua Dongperez, Qiaole Gao.

Venzhong Huang, Richard Ma, Hin Zheng ve Zhiguo Chen ile parayı ihtiva

eden poker çipleri ile Poker Masasında Texas Holdem Poker kumar oyununu

oynadıkları esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Polis

zanlıların kumar oynamada kullandıkları 1 adet Texas Holdem Poker Masası, 52

adet Merit Poker oyun kağıdı, 8 adet sandalye, tasarruflarında bulunan toplam

44,880 ABD Doları, 7,800 Malezya Ringgit, 2,780 İsviçre Franki, 1,550 EURO

ve 2,805 TL nakit paralar ile yine masa üzerinde önlerinde bulunan toplam 309

adet 24,595 Dolar değerindeki parayı ihtiva eden çipler, oyun oynadıkları salon

içerisinde 2 top Merit Poker kağıdı ile yine toplam 369 adet çeşitli

meblağlardaki parayı ihtiva eden çipler emare olarak alındığını mahkemeye

aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını

zanlıların ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun

göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlıların

davaları görüşülünceye değin yurtdışında çıkışlarının yasaklanması ve dava

dosyasının 15 gün içinde hazır edilmesine emir verdi.