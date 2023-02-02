Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “ Elektronik Haberleşme Yasası ve Şans Oyunları Yasasına Aykırı Hareket Etmek” suçlarından tutuklanan zanlılar Müslüm Kartal, Sinan Yıldırımlar, Suat Yıldırımlar, Halil Sümer, zanlı Olcay Oksay, Mehmet Güleç ve Eren Zeytuncu bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan alınan bilgide; Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2000 adet sim kartının kayıt edilip, bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı. Polis, 23 ocak 2023 tarihinde mesele ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde bahse konu cep telefonu operatörü bayisinde çalışmakta olan zanlı 1 Müslüm Kartal’ın sim kartları birçok kişinin adına kayıt yaptırıp zanlı 2 Sinan Yıldırımlar’a komisyon karşılığı sattığı, zanlı 2 Sinan Yıldırımlar ve zanlı 3 Suat Yıldırımlar’ın ise konu sim kartları BırıncıBetnet.com Lensbahıslınk.com, fıxcasıno.com, malpasbahis, Limakbahis ve Redbahıs.com isimli yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımını yapmak amacı ile toplu sms atma modemi vasıtasıyla göndererek Şans Oyunları Yasası ve Elektronik Haberleşme Yasasına Aykırı Hareket ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı tarihte zanlı 1 aleyhine Mağusa Kaza Mahkemesinden derdest emri temin edildiğini söyledi. Polis, aynı tarihte zanlı 1’den mesele ile ilgili olarak gönüllü ifadesi temin edildiğini belirtti. Polis, zanlı 1’den temin edilen gönüllü ifadesinde; yaklaşık 5000 adet sim kartı komisyon karşılığında isimlerini tahkikatım gereği zikredemeyeceğim birçok kişiye sattığını söylediğini anlattı. Polis, zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadesine atfen yaptığımız araştırmalarda bahse konu sim kartları zanlı 2’ye sattığını beyan ettiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlı 3’ün huzurunda Yılmaz oto galeride, yapılan arama neticesinde içerisinde yasa dışı bahisle ilgili bilgi ve belgelerin olduğuna inanılan1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet bilgisayar kasası, 1 adet laptop, 1 adet post cihazı, 1 adet şifreli çelik kasa, Zanlı 3 ün kullanımında bulunan SR 406 plakalı araç içerisinde gerçekleştirilen aramada ise yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tanıtımı ve reklamında kullanıldığına inanılan 1 adet toplu sms atabilen 8 portlu sms gönderme usb modem havuzu, 7 adet cep telefonu, 16 adet 3G internet modemi bulunarak incelenmek üzere emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatta; Müslüm Kartal'ın sayısı henüz tam olarak tespit edilemeyen birçok sim kartı satmış olduğu zanlı Halil Sümer’in Girne'de tespit edilmiş olup mahkeme emri gereği ikametgahında yapılan aramada; yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 2 cep telefonu, 4 adet sim kart ve 1 adet harici USB bellek bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç'in de Girne'de tespit edilmiş olup yapılan soruşturmada, zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç’in tasarrufunda yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımında kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 1 adet harici Hard-disk, toplam GSM hattı ve 4 adet cep telefonu ve toplam 283 adet GSM sim kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, yine ayni gün mesele ile ilgili olarak yapılan tahkikatta zanlı Halil Sümer ile birlikte giderek yasadışı olarak faaliyet gösteren bahis ve kumar sitelerinde kullanmak üzere Müslüm Kartal'dan GSM hattı satın aldığı tespit edilen zanlı Eren Zeytuncu’nun Girne'de tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı Sinan Yıldırımlar’ın çelik kasasının içinde 7,65 çapında tabanca bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlanmak için mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışlarını yasaklayarak, 25 biner TL nakdi teminat yatırmaları, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, KKTC vatandaşı birer kefilin 140 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, 150 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması, Sinan Yıldırımlar için iki kefilin 140 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmasına emir verdi.