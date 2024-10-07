Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Güngör Çöplüğü ihalesi kamusal fayda sağlayacak şekilde sonuçlanmazsa yargıya başvuracaklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner, Güngör Çöplüğü ile ilgili ihale dokümanlarının umut verici olmadığını, şeffaf, eşitlikçi ve rekabetçi bir ihale süreci yaşanmadığını savundu.

Yarkıner, süreçte kamusal yarar gözetilmediği gibi uzman görüşü, hukuka uygunluk ve devlet ciddiyeti de olmadığını söyledi.

İhalenin teknik ve idari şartnamesinin aralarında Makina, Çevre ve Elektrik mühendislerinin olacağı bir ekip tarafından hazırlanması gerektiğini belirten Yarkıner, Para Kambiyo Dairesi’nin ihale makamı olarak gösterilemeyeceğini kaydetti.

Ayer Yarkıner, “Para Kambiyonun ihale makamı olma yetkisi yoktur. Bu, muhatabı belli olmayan bir ihaledir ve bunu da herkes biliyor” ifadesine yer verdi.

Ülkede en büyük soygunların pazarlık usulü ve adrese teslim ihalelerle yapıldığını, Kalecik 3’ün de buna örnek olduğunu savunan Ayer Yarkıner, “Bu ihale, teklif veren firmaların değil kamunun yararına sonuçlanmalı” dedi.

Güngör ihalesine 2 teklif verildiğini ve 500 bin Euro değerinde teminat veren firmanın ihaleye yetersiz teklif attığını söyleyen Yarkıner, bunun nasıl olabildiğini sordu.

“Teklif veren firmalar da kamuoyuyla paylaşılmadı” diyen Yarkıner, “Peki, yetersiz teklif veren bu firmanın teminatına el konacak mı? Hukuku, rekabeti, eşitliği bu şekilde yok sayamazsınız, buna ses çıkarması gereken, ihalelerde sorumluluğu olanlar da susuyor” ifadelerini kullandı.