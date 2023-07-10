1- Lapta’nın bazı bölgelerinde yarın sabah 9.00 itibarıyla elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Lapta Yavuzlar Lisesi, Rose Garden Tatil Köyü ve Lapta Babil Bahçeleri bölgelerine saat 15.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

Lapta oteller bölgesi, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu bölgelerine ise saat 13.00’e kadar elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, bölge halkına; mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

2- Kalkanlı ve Yuvacık köylerinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Kalkanlı ve Yuvacık’a elektrik verilemeyecek.