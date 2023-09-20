Manga: “Meclis'i Adaletin Erken Tecellisi İçin Üzerine Düşen Yasama Görevini Yerine Getirmeye Davet Ediyoruz”
Esentepe Sivil Savunma Tesisleri Güneyi Kıyım 1 Sitesi’ne yarın 10.00 ile 14.30; Çatalköy futbol sahasının batısına ise 09.30-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun duyurusunda, Esentepe'deki kesintinin şebekede yapılacak çalışmadan dolayı; Çatalköy'deki kesintinin ise alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle olacağı kaydedildi.