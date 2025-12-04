Dünya Engelliler Günü kapsamında bugün Girne Amerikan Üniversitesi’nde (GAÜ) farkındalık etkinliği düzenlendi.

GAÜ İletişim, Eğitim, Beşeri Bilimler ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin iş birliğiyle, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun medya sponsorluğunda yapılan etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

BRT’nin haberine göre, açılış konuşmasını yapan GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, herkesin engelli olma riski taşıdığına dikkat çekerek, “Engeller ancak farkındalık ve sevgiyle aşılabilir” dedi.

Etkinlik, Buğday Tanesi kitabının yazarı ve engelli bireylerin TBMM’de temsiline öncülük eden AK Parti Milletvekili Serkan Bayram’ın gönderdiği mesajın okunmasıyla devam etti. Ardından Türkiye Tekerlekli Sandalye Dans Milli Sporcusu Yeliz Güllü performans sergiledi.

GAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yönetmenliğini yaptığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Engelli Basketbol Takımı’nın kuruluş hikâyesini anlatan “Küçücük Bir Adım, Koskoca Bir Takım” isimli belgeselin gösterimi de yapıldı.

Etkinlik, GAÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Hasan Cengiz Sayılı’nın “Sevgi Her Engeli Aşar” adlı eserini seslendirmesi ve plaket takdimiyle sona erdi.