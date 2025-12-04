Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle okulda farkındalık etkinliği düzenledi.

DAÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkan Yardımcısı ile DAÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ünal Değer’in açıklamasına göre, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrenci Kulübü (FizyoClub) ile Engelli Öğrenci Birimi, engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştığı güçlükleri daha iyi anlayabilmek ve kapsayıcı bir toplum bilincini güçlendirmek amacıyla bir empati etkinliği organize etti.

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte oluşturulan “engelli deneyim parkurları” ile öğrenciler ve üniversite çalışanları erişim güçlüklerini, hareket sınırlılıklarını ve iletişimde yaşanan engelleri kısa süreli de olsa deneyimleme fırsatı buldu.