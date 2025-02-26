Meteoroloji Dairesi yarın ve cuma sabahı da yer yer don beklendiğini duyurdu. Yeni haftada hava sıcaklığı 19 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi'nin 5 Mart’a kadarki tahminlerine göre, yarın sabah yer yer don; 28 Şubat Cuma sabah saatleri yer yer don öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak; 1 Mart Cumartesi de öğleye kadar yer yer hafif sağanak bekleniyor. Periyodun geriye kalan kısmında hava bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde ise zaman zaman kuvvetli esecek.