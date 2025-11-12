Meteoroloji Dairesi yarın ve cuma günü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 13-19 Kasım tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 25–28, sahillerde ise 22–25 derece dolaylarında seyredecek.

Belirtilen sürede bölge genellikle alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli, periyodun son günlerinde ise yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca genellikle parçalı bulutlu olacak. Rüzgârise, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.