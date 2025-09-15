Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Lefkoşa’da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 132 kV / 22 kV Trafo A ve Trafo B’nin bakım çalışmaları kapsamında; 09.00 – 12.00 saatleri arasında Acil Durum Hastanesi’nde ve Necat British Koleji’ne; 12.00 – 15.00 saatleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Yakın Doğu Üniversitesi bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında yapılan kesintiden, Kofalı Sokak ve Gönyeli Futbol Sahası arasında kalan bölge ve civarının da etkileneceği belirtildi.