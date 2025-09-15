Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Günay Kibrit başkanlığındaki Engelli İstihdam Platformu heyetini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, göreve başladıktan sonra ilk kabulünü Engelli İstihdam Platformu’yla gerçekleştirdiğini söyleyerek, Günay Kibrit ve sivil toplum örgüt temsilcilerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Platformun çalışmalarının kendileri için önemli olduğunu da belirten Hasipoğlu, geniş çaplı bir proje yürüteceklerini kaydetti.

Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulması durumunda yasal düzenlemeler ya da Bakanlar Kurulu’ndan geçmesi gereken tüzükler konusunda da yardımcı olacaklarını söyleyen Hasipoğlu, “Engelli istihdamı hükümetimizin hep önceliği olmuştur.” dedi.

Hasipoğlu, yakın geçmişte yaklaşık 40 kişilik engelli istihdamı gerçekleştirildiğini, aynı dönemde 30 kişilik engelli istihdamı da yapıldığını anımsattı.

Bu istihdamlar öncesinde en son engelli istihdamının 2007 yılında yapıldığını söyleyen Hasipoğlu, “Dolayısıyla Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti kükümetinin bu anlamda engelli istihdamına gösterdiği öncelik önemlidir.” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, engellilerin kamuda çalışmaya başladıktan sonra onların kamu hayatına uyum sağlamalarının önemine de işaret ederek, bu konuda da her türlü katkıyı koyacaklarını aktardı.

Bugünkü toplantıda sivil toplum örgüt temsilcileriyle engelli bireylerin güçlendirilmesi projesi hakkında görüşeceklerini söyleyen Hasipoğlu, “Tüm ilgili paydaşların katılacağı, Engelliler Dairesi'nin oluşturulması için de çalışmalar hızlandırılacaktır.” ifadesini kullandı.

-Kibrit: “Engellilerin sorunlarını çözebilmek adına ellimizden geleni yapmaya hazırız”

Engelli İstihdam Platformu adına konuşan Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de yapığı konuşmada, Bakan Oğuzhan Hasipoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Kibrit, Engelli İstihdam Platformu’nun Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından yürütülen Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 12 sivil toplum örgütü tarafından kurulduğunu belirtti.

Ziyaretlerinin amacının Engelli Bireyler Projesi’nin raporunu Bakan Hasipoğlu ile paylaşmak ve platformun çalışmaları hakkında bilgi vermek olduğunu dile getiren Kibrit, Çalışma Bakanlığı’nın engelliler konusunda özellikle koordinatör Bakanlık olarak yer aldığını belirterek, “Onlar hakkında sizin görüşünüzü, düşüncenizi, nasıl bir ilerleyiş içerisinde olacağımızı da konuşarak, bir bilgi edinmek arzusuyla bugün sizleri ziyaret ediyoruz.” dedi.

Konuşmasında, Bakan Hasipoğlu’na çalışmalarında başarılar da dileyen Kibrit, gerek şahsi gerekse de örgüt olarak engellilerin sorunlarını çözebilmek adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kabulde hazır bulunan örgtüler şöyle:

"Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Servet Özeralp, Thalassemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu, Alzheimer Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, Kıbrıs Türk Engelliler Derneği Başkan Vekili Gülten Beyazsaçlı ve Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği temsilcisi Recep Hançerli"