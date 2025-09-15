Özerdağ: ​​“Yargımızın ülkenin en güvenilir kurumu olması bizler için büyük övünç kaynağı”

2025-2026 Adli Yılı yarın başlıyor. Yüksek Mahkeme, yeni adli yılın açılışı nedeniyle yargı camiasına yönelik resepsiyon düzenledi.

Yüksek Mahkeme’nin orta bahçesinde bu akşamüzeri verilen resepsiyona yargıçlar, savcılar ve avukatlar katıldı. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ile Yüksek Mahkeme yargıçları konukları bahçe girişinde karşıladı.

-“Yeni dönem çalışma şevkimiz ve sorunlarla başlıyor”

2025-26 adli yıl açılış organizasyonunun bu seneki konuklarının sadece yargı mensupları olduğunu, bu yönde bir karar aldıklarını belirten Özerdağ, yeni dönemin çalışma şevkleri ve sorunlarla başlayacağını söyledi.

Bu yıl da bina, araç-gereç, personel ve bütçe sorunlarını çözmek, kurumsal kapasite ve altyapıyı güçlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirten Özerdağ, yargıda hayata geçirilen uygulamalara ve ileriye dönük hedeflere de değindi.

-“Elektronik dosyalama sistemine her geçen gün bir yenilik ekliyoruz”

Elektronik dosyalama sistemine her geçen gün bir yenilik eklediklerini ifade eden Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, yakın zamanda Yüksek İdare Mahkemesi (YİM) davalarının tüm layihalarını elektronik ortamda dosyalanabilir hale getirdiklerini kaydetti.

Uzak hedeflerinin duruşma safhasına kadar tüm süreçlerin elektronik sistem üzerinden yapılması olduğunu söyleyen Özerdağ, bunu öncelikle hukuk ve YİM davalarında gerçekleştireceklerini belirtti.

Binalarla ilgili de konuşan Özerdağ, Lefkoşa'daki mahkeme binasının restorasyonu ve daha verimli hizmet verebilmesi için ihale süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

Lefkoşa'da ikinci Ağır Ceza Mahkemesi kurulması için bir karar olduğunu, bununla ilgili gerekli yasal çalışmaların tamamlandığını belirten Özerdağ, Meclis’teki sürecin de tamamlanmasıyla yeni adli yıl içinde Lefkoşa’da ikinci bir Ağır Ceza Mahkemesinin kurulacağını söyledi.

Özerdağ, bununla ilgili münhallerin de kısa zaman içinde açılacağını kaydetti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Özerdağ, Lefkoşa’daki yargıç sayısının artırılmasıyla davaları daha hızlı sonuçlandırmayı hedeflediklerini de söyledi.

Ceza davalarında ilk tahkikat prosedürünün kaldırılması için Başsavcılık ve Barolar Birliği ile yapılan ortak çalışmada sona gelindiğini açıklayan Bertan Özerdağ, yasal çalışmaların Meclis tarafından tamamlanacağını ifade etti. Özerdağ, “İlk tahkikat prosedürünün artık yargılama sisteminden kaldırılması hedefleniyor” dedi.

-“Yargıtay'ın üzerinde ciddi bir istinaf yükü var”

“Yargılamanın hızlanması adaletin erken tecellisi için bu yıl da çalışmalara tüm hızıyla devam edilecek” diyen Bertan Özerdağ, Yargıtay'ın üzerinde ciddi bir istinaf yükü olduğunu da söyledi.

Özerdağ şöyle devam etti:

“Bu konuda halen iki dereceli olan hukuk ve ceza yargılamaları konusunda her ülkenin geçmiş olduğu üç dereceli yargılamaya geçilmesi kaçınılmazdır. Bu konuda çalışmalarımız sürdürüyor ve yakın bir zamanda yapılması gerekenlerle ilgili varacağımız kararlarla ilgili sizleri bilgilendireceğiz.”

​Özerdağ, yargının ülkenin en güvenilir kurumu olduğunu vurgulayarak, “Bu bizler için büyük övünç kaynağıdır. Halkımızın teveccühüne teşekkür ederim” dedi.

Yüksek Mahkeme’nin Kıbrıs Türk toplumu için her zaman en değerli kurumların başında geldiğini de vurgulayan Özerdağ, bunda yıllar içinde görev yapan yargı mensuplarının büyük emeği olduğunu söyleyerek onlara teşekkür etti.

- “Kıbrıs Türk toplumu için her zaman en değerli kurumların başında gelen Yüksek Mahkeme'nin 60’ıncı yılı etkinlik ve konferansla kutlanacak”

Bu sene Yüksek Mahkeme'nin 60’ıncı yılını etkinlik ve konferansla kutlayacaklarını belirten Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, kasım ayında uluslararası bir konferans düzenlemeyi planladıklarını, detayların yakın zamanda yargı camiasıyla paylaşılacağını söyledi.

Bu yılki adli yılın başlangıcında da tüm yargı mensuplarının fedakarca ve azimle çalıştıklarını gözlemlediklerini belirten Özerdağ, onlara da teşekkürlerini iletti.

Özerdağ, yeni adli yılın ülkeye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diledi.