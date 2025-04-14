1- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Gaziveren’de Lale Sokak ve Tepe Mahallesi'ne elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, kesinti, 10.00-12.00 saatleri arasında olacak.

2- İskele’de yarın 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nediyle 10.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Caesar Blue Sitesi ve Four Vision Sitesi’ne elektrik verilemeyecek.